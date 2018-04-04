Беременная украинская певица Loboda обнародовала снимки в прозрачном платье. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Loboda: Особенный день благодаря платью запомнился всем без исключения Фото: lobodaofficial / Instagram Она обнародовала в Instagram фото, сделанные на церемонии вручения премии BraVo."Это был особенный день, а благодаря вашему платью он запомнился всем без исключения. Спасибо, Юленька", – обратилась она к дизайнеру Юлии Яниной. Это был особенный день, а благодаря вашему платью, он запомнился всем, без исключения * спасибо, Юленька @yaninafashion * #блестящийнаряд#премияБраво#лучшаяпевица#лучшийальбом Публикация от LOBODA * (@lobodaofficial) 3 Апр 2018 в 11:43 PDT Loboda лично подтвердила вторую беременность.Ранее издание Super сообщило, что Loboda беременна от фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна.9 апреля 2018 года дочери Loboda исполнится семь лет. Отец ребенка – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году.Линдеманн тоже разведен. У него есть две дочери – Неле и Мария-Луиза. В 2007 году старшая дочь родила музыканту внука – Фрица Фиделя. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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