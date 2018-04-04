договор на поставку в Украину двух американских патрульных катеров Island, которые должны стать на баланс командования ВМС ВСУ, будет подписан ориентировочно в начале мая. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время вручения сертификатов водного и автомобильного транспорта Национальной полиции Украины, передает

"Минобороны проходит внутренние государственные процессы завершения и согласования проекта контракта, который мы получим от американской стороны. Заранее запланировано, что в начале мая в Украину прибудет группа специалистов Coast guard United States - береговой охраны Соединенных Штатов Америки для окончательной детализации и, я надеюсь, подписание контракта", - заявил Порошенко.

Он также сообщил, что, по предварительным условиям, предусмотрена бесплатная передача указанных катеров, хотя подготовка и оборудование, транспортировка будут делаться за счет украинского бюджета. Сумма будет, предварительно, больше 10 млн долларов.

Как сообщал Национальная полиция Украина получила в свое распоряжение 10 патрульных многофункциональных катеров.

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