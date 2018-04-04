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Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что
никогда не брал денег у бизнесмена Игоря Коломойского. Аваков: В
Нацполиции нет дел против Коломойского, следовательно я позволяю
себе с ним разговаривать Фото: mvs.gov.ua На вопрос, о чем министр
говорил с Коломойским во Франции, и что вообще могут обсуждать
глава МВД и "одиозный олигарх", Аваков ответил: "Кто
одиозный – это спорный вопрос"."Но я регулярно с ним общаюсь.
Наверное, раз в пару недель. Он звонит, спрашивает: "А как вам
телешоу на нашем канале?". И все в таком духе. Это очень забавные
разговоры, если кто-нибудь слушает. Но они малопродуктивные, не о
политике, следовательно, наверное, никто их не публикует", –
продолжил министр. По словам Авакова, с Коломойским его
связывает 2014 год."Нас связывает Днепр, когда там была напряженная
ситуация. Его твердая позиция патриота и решительного человека
тогда – дорогого стоит, и я этого никогда не забуду. А еще я
никогда не брал у него деньги, а он со мной их не зарабатывал, ни в
бизнесе, ни в политике. Поэтому у меня есть возможность спокойно с
ним разговаривать, а у него есть возможность спокойной
разговаривать со мной… То, что происходило с долгами, дивидендами
"Укрнафти", с той же процедурой по "ПриватБанку" – это
дискуссии, которые у нас имели место быть постоянно. У него есть
свои позиции, у меня свои", – сказал министр.Отвечая на
вопрос, спрашивает ли Аваков, хорошо ли Коломойскому "спится
после "ПриватБанка", министр ответил: "Я так не спрашиваю, потому
что о "ПриватБанке" знаю больше чем вы, а допросы и дело в
отношении него и должностных лиц НБУ ведет Генеральная прокуратура
и НАБУ, а не Нацполиция и МВД"."Если бы причастные ко мне структуры
вели это дело, то я бы с ним не разговаривал. В Нацполиции нет дел
против Коломойского, следовательно я позволяю себе с ним
разговаривать", – заявил глава МВД. Он добавил, что
иногда обсуждает с бизнесменом внутреннюю политику. "Иногда. Но я
стараюсь по телефону такие вещи не обсуждать. Но он, непременно,
интересуется", – сообщил Аваков. На вопрос, просит ли
Коломойский у него поддержки, министр ответил: "Он олигарх,
прошедший очень длинный путь, и умный человек. Он понимает, что
можно просить, а чего – нельзя". Аваков добавил, что сам
тоже ничего не просит у Коломойского. "В этом, наверное, залог
нашего общения", – считает министр. 21 декабря 2016
года Фонд гарантирования вкладов физических лиц подписал
договор о продаже 100% акций "ПриватБанка" Министерству
финансов Украины. По предложению Нацбанка и акционеров
"ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были
Коломойский и бизнесмен Геннадий Боголюбов, финучреждение было
национализировано.19 декабря 2017 года лондонский суд издал
приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и
шести компаний, которые им, предположительно, принадлежат или
находятся под их контролем. Определение было принято на
основании иска национализированного "ПриватБанка". Истцы
утверждают, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд путем
проведения ряда незаконных операций.19 января 2018 года
суд продлил действие приказа о всемирном аресте активов
Коломойского и Боголюбова на сумму более $2,5 млрд до очередного
соответствующего распоряжения.Бывшие акционеры "ПриватБанка" ведут
ряд судебных процессов против государства Украина.Коломойский с
марта 2014 года по март 2015-го был председателем Днепропетровской
областной государственной администрации.
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