Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что никогда не брал денег у бизнесмена Игоря Коломойского. Аваков: В Нацполиции нет дел против Коломойского, следовательно я позволяю себе с ним разговаривать Фото: mvs.gov.ua На вопрос, о чем министр говорил с Коломойским во Франции, и что вообще могут обсуждать глава МВД и "одиозный олигарх", Аваков ответил: "Кто одиозный – это спорный вопрос"."Но я регулярно с ним общаюсь. Наверное, раз в пару недель. Он звонит, спрашивает: "А как вам телешоу на нашем канале?". И все в таком духе. Это очень забавные разговоры, если кто-нибудь слушает. Но они малопродуктивные, не о политике, следовательно, наверное, никто их не публикует", – продолжил министр. По словам Авакова, с Коломойским его связывает 2014 год."Нас связывает Днепр, когда там была напряженная ситуация. Его твердая позиция патриота и решительного человека тогда – дорогого стоит, и я этого никогда не забуду. А еще я никогда не брал у него деньги, а он со мной их не зарабатывал, ни в бизнесе, ни в политике. Поэтому у меня есть возможность спокойно с ним разговаривать, а у него есть возможность спокойной разговаривать со мной… То, что происходило с долгами, дивидендами "Укрнафти", с той же процедурой по "ПриватБанку" – это дискуссии, которые у нас имели место быть постоянно. У него есть свои позиции, у меня свои", – сказал министр.Отвечая на вопрос, спрашивает ли Аваков, хорошо ли Коломойскому "спится после "ПриватБанка", министр ответил: "Я так не спрашиваю, потому что о "ПриватБанке" знаю больше чем вы, а допросы и дело в отношении него и должностных лиц НБУ ведет Генеральная прокуратура и НАБУ, а не Нацполиция и МВД"."Если бы причастные ко мне структуры вели это дело, то я бы с ним не разговаривал. В Нацполиции нет дел против Коломойского, следовательно я позволяю себе с ним разговаривать", – заявил глава МВД. Он добавил, что иногда обсуждает с бизнесменом внутреннюю политику. "Иногда. Но я стараюсь по телефону такие вещи не обсуждать. Но он, непременно, интересуется", – сообщил Аваков. На вопрос, просит ли Коломойский у него поддержки, министр ответил: "Он олигарх, прошедший очень длинный путь, и умный человек. Он понимает, что можно просить, а чего – нельзя". Аваков добавил, что сам тоже ничего не просит у Коломойского. "В этом, наверное, залог нашего общения", – считает министр. 21 декабря 2016 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц подписал договор о продаже 100% акций "ПриватБанка" Министерству финансов Украины. По предложению Нацбанка и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и бизнесмен Геннадий Боголюбов, финучреждение было национализировано.19 декабря 2017 года лондонский суд издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и шести компаний, которые им, предположительно, принадлежат или находятся под их контролем. Определение было принято на основании иска национализированного "ПриватБанка". Истцы утверждают, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд путем проведения ряда незаконных операций.19 января 2018 года суд продлил действие приказа о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова на сумму более $2,5 млрд до очередного соответствующего распоряжения.Бывшие акционеры "ПриватБанка" ведут ряд судебных процессов против государства Украина.Коломойский с марта 2014 года по март 2015-го был председателем Днепропетровской областной государственной администрации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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