У каждого мужчины есть то, о чем он никогда не расскажет или то, чем он готов поделиться только с близкими друзьями. Но когда дело доходит до представительниц прекрасного пола, оказывается, что у них целый склад "скелетов в шкафу".

Ну, многие так думают, пишет со ссылкой на .

Авторы видеоролика решили поделиться пятью самыми странными вещами, которыми, по их мнению, женщины всегда занимаются, если остаются наедине с собой.

"Так, девушки танцуют перед зеркалом в одних туфлях". Практически каждый парень, проходя мимо зеркала, обязательно посмотрит на свое отражение. Например, чтобы лишний раз убедиться, что прокачанный накануне бицепс действительно стал больше. Девушки же не только задержаться возле него, но и проведут за разглядыванием себя и поправлением прически по меньшей мере минут пять.

Но это далеко не все, что они делают перед зеркалом: когда девушка остается с ним наедине, она не стесняясь может устроить голые танцы. Подумать страшно, что в этот момент происходит в ее голове, но там явно творится что-то не менее масштабное, чем вручение "Оскара". Несмотря на то, что в таком виде женщины могут провести уйму времени, танцуя часами и разглядывая себя, они никогда не признаются в своем увлечении парню и не расскажут, сколько статуэток им уже удалось получить.

"Когда девушка пребывает в игривом настроении, а на глаза попался смартфон, через полчаса на нем будет тысяча фотографий". Половина из них - селфи с дурацким выражением лица. Их она потом, конечно же, удалит, но сначала отправит десяток из них своему парню. О том, что она любит кривляться, она, естественно, никому не расскажет, а если что - сделает вид, что это единичный случай.

Чем еще занимаются девушки, когда никто не видит, смотрите в видеоролике:















Сводка.нет - Новости Украины и Мира