Административные здания в столице начали отключаться от тепла еще раньше

"По поручению Киевского городского головы Виталия Кличко сегодня в Киеве начали подготовку к завершению отопительного сезона. Завершить отключение домов от услуги централизованного отопления в столице планируют 6 апреля. Подписано соответствующее распоряжение КГГА" , - сообщает КГГА.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, с 4-го апреля и в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха будет значительно выше, чем +8 градусов. Теплая погода сохранится и в дальнейшем. В связи с этим поручено теплоснабжающим компаниям ПАО "Киевэнерго", ООО "Евро-Реконструкции" и другим начать сворачивание систем теплоснабжения.

Он также отметил, что административные здания в столице начали отключаться от тепла еще раньше, по индивидуальным заявкам. Так, по состоянию на 3 апреля более 500 административных зданий, офисных помещений и т.д. уже отключены от отопления.

Как известно, согласно действующему законодательству, решение о начале и завершении отопительного сезона принимают местные органы власти, учитывая температурные показатели.