|В Киеве шестого апреля отключат тепло
|04.04.2018 15:18
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Административные здания в столице начали отключаться от тепла еще раньшеВ среду, 4 апреля, в Киеве начали подготовку к завершению отопительного сезона, которое запланировано на 6 апреля.
"По поручению Киевского городского головы Виталия Кличко сегодня в Киеве начали подготовку к завершению отопительного сезона. Завершить отключение домов от услуги централизованного отопления в столице планируют 6 апреля. Подписано соответствующее распоряжение КГГА", - сообщает КГГА.
По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, с 4-го апреля и в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха будет значительно выше, чем +8 градусов. Теплая погода сохранится и в дальнейшем. В связи с этим поручено теплоснабжающим компаниям ПАО "Киевэнерго", ООО "Евро-Реконструкции" и другим начать сворачивание систем теплоснабжения.
Он также отметил, что административные здания в столице начали отключаться от тепла еще раньше, по индивидуальным заявкам. Так, по состоянию на 3 апреля более 500 административных зданий, офисных помещений и т.д. уже отключены от отопления.
Как известно, согласно действующему законодательству, решение о начале и завершении отопительного сезона принимают местные органы власти, учитывая температурные показатели.
Напомним, что по состоянию на 1 марта 2018 года долг Киева за отопление и горячую воду составляет 5,6 млн грн.