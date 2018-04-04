|Пушечное мясо: Госдума обязала россиян являться в военкомат без повестки
|04.04.2018 15:20
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Государственная Дума РФ в первом чтении приняла законопроект, который обязывает призывников являться в военкоматы даже если они не получали повесток. Об этом сообщает
Согласно законопроекту, уклонением от военной службы будут считаться неявка в военкомат и даже отказ от получения повестки.
Данный законопроект поддержали 341 депутат. Отмечается, что голосование по законопроекту прошло вечером 3 апреля, когда обычно заседания уже не проводятся.
Еще одни нововведением закона является то, что повестки будут присылать заказным письмом, при этом получить его могут не только сами призывники, но и совершеннолетние члены их семей либо лица, «уполномоченные представлять их интересы».
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