В новом документе более подробно выписан срок возможных валютных ограничений, которые может вводить Нацбанк при возникновении нестабильной финансовой ситуации

В Верховную Раду внесен альтернативный законопроект «О валюте» №8152-1 от 3 апреля 2018 года, информирует svodka.net.

Законопроект зарегистрирован под номером 8152-1, тогда как законопроект президента Украины Петра Порошенко внесен №8152.

Авторы документа — Татьяна Острикова, Иван Мирошниченко, Андрей Журжий, Сергей Кираль, Олег Лаврик, Александр Опанасенко, Роман Семенуха, Ярослав Маркевич, Елена Сотник, (все — «Самопомощь»), Виктор Галасюк, Сергей Рыбалка («Радикальная партия Олега Ляшко»), Леонид Емец («Народный фронт»), Виктория Пташник (внефракционная).

Большинство статей в альтернативном законопроекте дублируют президентский законопроект «О валюте». В новом документе более подробно выписан срок возможных валютных ограничений, которые может вводить Нацбанк при возникновении нестабильной финансовой ситуации, сообщает Finclub.

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Если законопроект №8152 предлагает дать право НБУ вводить ограничения сроком на 6 месяцев с возможностью продления, то по законопроекту №8152-1 Нацбанк сможет их ввести на срок не более 6 месяцев и не чаще одного раза в течение календарного года.

Кроме того, НБУ при введении ограничений должен будет указать основания применения мер, срок их действия, перечень лиц на которых они распространяются и прогнозные данные о влиянии. После окончания срока ограничений, их результат должен будет оценить Совет НБУ.

Также депутаты предлагают прописать в законе ограничительные меры по введению требования обязательной продажи экспортерами валютной выручки. Предполагается, что НБУ сможет вводить такое ограничение, но только на сумму до 50% от суммы поступлений и более 50 тыс. евро.

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Депутатский законопроект расширяет раздел об обеспечении выполнения валютного законодательства. Законопроект №8152 предполагает, что НБУ может применять меры к нарушителям согласно законам «О банках и банковской деятельности» и «О финансовых услугах и госрегулировании рынков финуслуг». Законопроект №8152-1 прописывает перечень этих мер влияния к нарушителям валютного законодательства.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности планировал рассмотреть президентский законопроект №8152 4 апреля, как неотложный, но отменил заседание из-за регистрации альтернативного законопроекта.

Напомним, 19 марта законопроект «О валюте» был внесен в Верховную Раду и определен президентом Петром Порошенко как неотложный. Предполагается, что процедура валютного контроля перейдет от разрешительного характера к сообщительному.

Если сейчас нужно обращаться в Национальный банк за получением разрешения для валютных операций, то по новым правилам нужно будет сообщать регулятору, что операция уже состоялась.

При этом Нацбанк как орган валютного надзора и банки как агенты будут иметь право требовать от компаний и физлиц документы по проведенным операциям, а за органами валютного надзора останется право проводить проверки по вопросам соблюдения требований валютного законодательства.

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