Существует "риск", что в случае отстранения от должности главы САП Назара Холодницкого распределение дел ведомства и назначение процессуальных руководителей будет зависеть от генпрокурора Юрия Луценко, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" народный депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем. Найем: Есть категория чиновников и руководителей определенных органов, которые никогда не будут нравиться Верховной Раде Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "На данный момент самое главное – кто будет управлять САП в дальнейшем? Очень плохой вариант – Луценко. "Серый" вариант – временно главой САП станет первый заместитель нынешнего председателя. К тому же он должен стать и.о. заместителя генпрокурора. В противном случае он не сможет распределять дела и назначать процессуальных руководителей. Решение по этому поводу принимает только Луценко. Поэтому риск остается. А значит, уже сейчас нужно сконцентрироваться на избрании нового главы САП. Сделать это может действующая комиссия, но лишь после увольнения Холодницкого. И я думаю, этот процесс попытаются затянуть", – отметил Найем.Он надеется, что уголовное производство в отношении Холодницкого будет рассмотрено в суде."Я думаю, есть категория чиновников и руководителей определенных органов, которые никогда не будут нравиться Верховной Раде. По крайней мере, ее нынешнему составу. В первую очередь речь идет о правоохранительных органах. Когда мы слышим бурные овации генпрокурора главе САП, у меня возникают подозрения. Меня настораживает, когда самая большая концентрация коррупционеров хлопает главе правоохранительного органа. Сегодня в парламенте мы услышали аргументы двух сторон, но они не дают нам возможности судить, кто прав, а кто виноват. Надеюсь, что мы увидим в судах конкретное уголовное производство. Чтобы в конечном итоге мы получили нормальный приговор", – подчеркнул нардеп.По его мнению, во время выступления в парламенте Холодницкий не дал четких ответов на заданные ему вопросы."Никакого четкого ответа от Холодницкого я сегодня не услышал. Давил ли он на судей, прокуроров и своих подчиненных? Действительно ли он передавал информацию, содержащую тайну следствия, третьим лицам, в том числе фигурантам уголовных производств? Если это так, а я вижу, что Холодницкий ничего толком не отрицает, то других вариантов нет – он должен уйти. Конечно, если он уважает эту институцию и не хочет дискредитировать занимаемую должность", – резюмировал Найем.21 марта "Украинская правда" сообщила о прослушке НАБУ в кабинете Холодницкого. Тогда глава САП заявил, что это провокация, и заверил, что никто не сможет заставить его уволиться. В свою очередь, директор НАБУ Артем Сытник, комментируя ситуацию, выразил мнение, что "журналисты пишут такое, что, честно говоря, вымышленный роман просто отдыхает".24 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко проинформировал, что прослушивание главы САП было санкционировано судом. 28 марта источник "Українських новин" в ГПУ сообщил, что Холодницкого могут арестовать. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган назвала это "слухами, которые нет смысла комментировать".29 марта Сытник подтвердил, что НАБУ проводит расследование в отношении Холодницкого, отметив, что его ведомство сотрудничает с Генеральной прокуратурой.30 марта Луценко и Сытник направили в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП) жалобы о проступках Холодницкого. Генпрокурор попросил комиссию рассмотреть вопрос об увольнении главы САП. В этот же день в ГПУ сообщили, что у Холодницкого должны были отобрать образец голоса, но он не явился.3 апреля Холодницкий пришел на допрос в ГПУ и заявил, что отказался участвовать в следственных действиях, так как настаивает на смене следователей и прокуроров в производстве. Он добавил, что негласные действия в отношении него начались на основании статьи о взяточничестве. Председатель КДКП Виталий Грушковский сообщал, что комиссия может приступить к рассмотрению жалобы Луценко на Холодницкого как минимум через месяц.Сегодня НАБУ опубликовало фрагменты записей из кабинета Холодницкого. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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