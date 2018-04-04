|Вера Савченко заявила, что ее автомобиль пытались взорвать
|04.04.2018 15:23
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Сестра народного депутата Украины
Надежды Савченко Вера заявила, что технические специалисты при
осмотре ее автомобиля нашли в нем закладку со взрывчаткой, которая
могла бы сработать на высокой скорости. Об этом она рассказала в
эфире одного из украинских телеканалов.
"Я отдала свой автомобиль на специальный технический осмотр. Специалисты нашли в нем закладку на взрывчатку. При соответствующей скорости сработало бы. Не удивлюсь, если сейчас будут арестовывать всех, кто не согласен с действующей властью", - сообщила Вера.
Она также отметила, что состояние ее сестры Надежды, которая находится в СИЗО, ухудшилось из-за того, что она пила воду из-под крана.
"Надежда имеет опыт голодания в России и знает реакцию своего организма. Но ей не разрешили пить воду, она употребляет сырую, из-под крана. Это спровоцировало спазмы желудка, кровавую рвоту, а также повышенную температуру. Поэтому ее пути дыхания осушены. Я ей передала капли и общалась с штатным врачом СИЗО. Он сказал, что давал таблетки. Впрочем, Надежда не стала принимать их систематически, ибо в капсулы можно насыпать что угодно", - рассказала Савченко.
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