Супруги зарабатывали себе на жизнь, получая через интернет и распространяя в Сумах психотропные вещества

Так, вчера, около 18:00, во время патрулирования одного из спальных микрорайонов областного центра внимание экипажа группы тактико-оперативного реагирования патрульной полиции привлек мужчина, который, едва заметив полицейскую машину, резко изменил направление движения. Инспекторы решили поговорить с гражданином, чтобы установить причину его странного поведения.

В процессе беседы 24-летний мужчина все больше нервничал и постоянно оглядывался в разные стороны, одновременно было заметно, что он что-то пытается скрыть в куртке.

Фото: su.npu.gov.ua

"Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили у него 36 свертков, которые были обернуты черной изоляционной лентой. На вопрос о содержании пакетиков молодой человек ответил, что там не что иное, как амфетамин", - сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сообщается, что на место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции, которая опросила парня и выяснила, что кроме уже изъятого вещества психотропного действия дома он еще имеет несколько таких пакетов.

Фото: su.npu.gov.ua

После этого на квартиру, которую он снимает вместе с женой, немедленно выехали оперативники Управления противодействия наркопреступности Сумской области. Они изъяли у 23-летней женщины два пакета - в одном было 200 г вероятного амфетамина, в другом - около 100 г так называемой "соли", что является психотропным веществом PVP.

"По ценам "черного рынка" все изъятое дурман-зелья стоит около 160 тысяч гривен. Мы установили, что молодые люди - жители соседней области, снимали в Сумах квартиру, а на жизнь зарабатывали распространением психотропных веществ. Через сеть интернет делали заказ, а полученный «товар» дома фасовали. После чего делали в городе закладки. Впоследствии заказчики, перечислив на определенные счета деньги и получив детальное описание местонахождения закладки, забирали пакеты с дурман-зельем", - комментирует временно исполняющий обязанности начальника Су МСК отдела полиции Андрей Сошка.

Фото: su.npu.gov.ua

Сейчас возможный психотроп уже направлено на экспертизу, а по обоим подозреваемым открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере), решают вопрос об их задержании.

Следственные действия, в пределах которых выясняют все другие обстоятельства совершенного преступления, продолжаются. За это молодоженам грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Фото: su.npu.gov.ua