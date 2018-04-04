В центре Барселоны загорелся отель Expo Hotel, из здания эвакуировали 300 человек. Об этом сообщает издание El Periodico, передает .

Пожар возник в 12:50 по местному времени на верхнем этаже гостиницы. Черный дым из здания, расположенного на улице Майорка, был виден с разных точек Барселоны.

Сообщается, что огонь уже потушили. Пострадавших в результате пожара нет. Из отеля было эвакуировано 300 человек — сотрудников и клиентов. На время тушения пожара также было ограничено движение на улице.

Как сообщал , 4 апреля в Москве произошел пожар в торговом центре “Персей”, в результате которого погиб один человек, сотрудник ТЦ.

(URGENTE) Fuerte Incendio en #Barcelona frente a Estación Sants



Trabajan Dotaciones de Bomberos.#Barcelona@Cadena3Com @LAVOZcomar @radiomitrecba @PUNTALcomar @diaadiacomar @cronicaweb pic.twitter.com/dYt0MGzZHr — Facundo Battaglino (@facubattaglino) 4 апреля 2018 г.

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