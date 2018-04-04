|В центре Барселоны загорелся отель
|04.04.2018 15:27
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В центре Барселоны загорелся отель Expo Hotel, из здания эвакуировали 300 человек. Об этом сообщает издание El Periodico, передает .
Пожар возник в 12:50 по местному времени на верхнем этаже гостиницы. Черный дым из здания, расположенного на улице Майорка, был виден с разных точек Барселоны.
Сообщается, что огонь уже потушили. Пострадавших в результате пожара нет. Из отеля было эвакуировано 300 человек — сотрудников и клиентов. На время тушения пожара также было ограничено движение на улице.
Как сообщал , 4 апреля в Москве произошел пожар в торговом центре “Персей”, в результате которого погиб один человек, сотрудник ТЦ.