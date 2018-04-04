Министерство иностранных дел Украины занимается защитой прав украинских политзаключенных в России, несмотря на высылку из РФ 13 украинских дипломатов, заверила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Зеркаль: Остались 37 наших дипломатов. Сейчас мы подаем на согласование недостающее число Фото: Iryna Gerashchenko / Facebook "Остались 37 наших дипломатов. Сейчас мы подаем на согласование недостающее число", – отметила она.Зеркаль подчеркнула, что речь может идти о 13 дипломатах, которые заменят выдворенных коллег.Замглавы МИД заверила, что ведомство занимается защитой прав украинских политзаключенных в России, несмотря на высылку 13 дипломатов.4 марта в британском Солсбери госпитализировали бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". 22 марта премьер Великобритании Тереза Мэй, сославшись на результаты экспертизы, сообщила канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что агент производился в России.После этого около 30 стран мира, в частности Украина, решили депортировать российских дипломатов. Кремль принял симметричные меры.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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