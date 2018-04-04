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Зеркаль сообщила, что в России остаются 37 украинских дипломатов
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04.04.2018 15:29
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Министерство иностранных дел Украины занимается защитой прав
украинских политзаключенных в России, несмотря на высылку из РФ 13
украинских дипломатов, заверила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.
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Зеркаль: Остались 37 наших дипломатов. Сейчас мы подаем на
согласование недостающее число Фото: Iryna Gerashchenko / Facebook
"Остались 37 наших дипломатов. Сейчас мы подаем на согласование
недостающее число", – отметила она.Зеркаль подчеркнула, что
речь может идти о 13 дипломатах, которые заменят выдворенных
коллег.Замглавы МИД заверила, что ведомство занимается защитой прав
украинских политзаключенных в России, несмотря на высылку 13
дипломатов.4 марта в британском Солсбери
госпитализировали бывшего российского разведчика Сергея
Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию. Следствие выяснило, что во
время покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок". 22 марта премьер
Великобритании Тереза Мэй, сославшись на результаты экспертизы,
сообщила канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю
Макрону, что агент производился в России.После этого около 30
стран мира, в частности Украина, решили
депортировать российских дипломатов. Кремль принял
симметричные меры.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла,
что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он
мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными.
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