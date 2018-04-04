Снижение ставки портовых сборов на 20% не принесет желаемого результата – мнение

Снижение ставки портовых сборов в Украине на 20% не принесет желаемого эффекта, считает совладелец и генеральный директор порта ТИС Андрей Ставницер.

"Суть такова, что от снижения разом всех портовых сборов на 20%, кроме снижения доходов государства и АМПУ, скорее только, ничего не произойдет. Портовая отрасль - это индустрия, требующая тонкой настройки. Если у нас есть груз, который мы хотим привлечь, то у нас должны быть целевые льготы под него и затягивание этого грузопотока. Простой пример: белорусские тракторы не поедут через украинские порты только потому, что мы снизили портовые сборы на 20%. Нужно изучать грузопотоки, их тонкие звенья и давать им там развитие, тогда они поедут. Просто от понижения ставки сборов, вы увидите, грузооборот портов не поменяется", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос, уверен ли он, что без коррупции в Украине можно применять такие точечные льготы, А.Ставницер отметил, что следует если не применять, то хотя бы не снижать портовые сборы, поскольку считает это глупым.

"Я не защищаю интересы государства, я просто не понимаю, зачем. Нельзя так популистски брать и снижать ставки на 20%. А как железная дорога? А как таможенные процедуры, с учетом того, что у нас сегодня трансшипмент - это реэкспорт? Ведь почему нет транзита? Потому что его приходится оформлять как реэкспорт. Так что все это комплексная история. Пройдет год и, я вас уверяю, снижение портовых сборов не покажет хорошего результата", - констатировал А.Ставницер.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины на заседании 11 января 2018 года, согласовал сниженных ставок портовых сборов.

Согласно тексту соответствующего распоряжения правительства, Кабмин согласился с предложением Министерства инфраструктуры относительно снижения ставок корабельного, канального, маякового, санитарного, якорного, причального, административного портовых сборов и утвердил к ним коэффициент 0,8. Таким образом, согласовано снижение ставок на 20%.

Группа терминалов ТИС – крупнейший стивидорный оператор в Украине. Расположен на берегу Малого Аджалыкского лимана, в 27 км к востоку от Одессы. Порядка 700 судозаходов в год связывают ТИС с более чем 1500 портов по всему миру. Грузооборот за 2017 год составил 26,012 млн тонн.

ТИС является одним из самых глубоководных портов Украины – бездна причалов возле терминалов составляет от 15 до 16 м. Это обеспечивает максимальный размер грузовых партий и минимальные фрахтовые издержки. Общая длина восьми причалов ТИС превышает 1800 м, с перспективой расширения еще на 1500 м. Общие инвестиции группы ТИС в активы за все время работы превышает $550 млн.

Полный текст интервью с А.Ставницером будет опубликован на веб-странице агентства "Интерфакс-Украина"