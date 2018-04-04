Есть вероятность, что идея о введении временных международных администраций в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, является просто "вбросом" со стороны Кремля, однако конечно, что Россия рассматривает разные варианты будущего "ДНР-ЛНР".

Об этом "" рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин, передает .

О том, что президент готов согласиться на решение проблемы Донбасса через введение международных администраций, сообщал известный российский журналист Михаил Зыгарь. По мнению Орешкина, у Зыгаря на данный момент нет доступа к инсайдерской информации, следовательно его могут использовать для передачи публике выгодных Кремлю сообщений.

"Поэтому, если ему что-то сообщают, то, скорее только, это такая информационная операция. Или для того, чтобы проверить реакцию общественности, или по каким-то еще внутренним соображениям. Поэтому надо относиться к этой публикации не как к источнику информации о реальных настроениях кремлевских игроков, а как к тесту. Так довольно часто используют сильных, хороших журналистов, чтобы через них запустить какую-то идею и посмотреть, какая будет реакция", – говорит Орешкин.

Однако, по мнению политолога, то, что кто-то в Кремле посчитал необходимым передать именно такую информацию, свидетельствует о рассмотрении различных вариантов будущего оккупированных областей Донбасса.

"Мне кажется, более-менее понятно, в чем проблема: для Кремля они - очень дорогое удовольствие, как в смысле экономическом, так и в смысле политическом. Поэтому, вероятно, там готовы рассмотреть варианты насчет каких-то подвижек, чтобы часть расходов переложить на Украину или еще на кого-то", – предполагает он.

Впрочем, это не означает, что в России настроены что-либо менять, поскольку там есть различные группировки с различным подходом к Донбассу.

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