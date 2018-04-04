В Украине в четверг, 5 апреля, ожидается погода без осадков, кое-где температура достигнет 21 градуса тепла. Об этомсообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"5 апреля в Украине без осадков, лишь ночью в Карпатах кое-где небольшой дождь", - сообщили синоптики.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, днем ​​13-18°, на побережье морей около 10°; в западных и Житомирской областях ночью 5-10° тепла, днем ​​16-21°.

Напомним, нынешний март в Киеве стал самым холодным м с начала 21-го века.

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