|На Чистый четверг ожидается до 21 градуса тепла
|04.04.2018 15:34
|
В Украине в четверг, 5 апреля, ожидается погода без осадков, кое-где температура достигнет 21 градуса тепла. Об этомсообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"5 апреля в Украине без осадков, лишь ночью в Карпатах кое-где небольшой дождь", - сообщили синоптики.
Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18°, на побережье морей около 10°; в западных и Житомирской областях ночью 5-10° тепла, днем 16-21°.
Напомним, нынешний март в Киеве стал самым холодным м с начала 21-го века.
Поделитесь статьей с друзьями