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Бригинец направил в Антимонопольный комитет запрос о возможной причастности Третьякова к нелегальному игорному бизнесу – СМИ
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04.04.2018 15:37
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"Апостроф" опубликовал фотокопию депутатского запроса, который, по
данным издания, отправил в Антимонопольный комитет Украины народный
депутат от Блока Петра Порошенко Александр Бригинец. В документе он
отмечает со ссылкой на данные журналистов-расследователей, что
замглавы его фракции Александр Третьяков, "возможно, определенным
образом связан и опекает сеть одного из ведущих операторов игорного
рынка". | "Апостроф" опубликовал требование Александра
Бригинца Фото: Михайло Кузьменко / Facebook В запросе на четырех
страницах, датированном 23 марта 2018 года, копию которого
опубликовало 3 апреля издание "Апостроф", идет речь о якобы
причастности Третьякова к нелегальному игорному бизнесу в
Украине."В Украине сложилась критическая ситуация с легальным и
нелегальным, т.н. "игорным бизнесом" (предпринимательской
деятельностью с предоставлением потребителю возможности играть) в
специализированных заведениях, в частности, под эгидой
Государственных лотерей", – цитирует портал полученный
требование.В документе нардеп требует проверить данные
журналистов-расследователей о том, что "Третьяков возможно,
определенным образом связан и опекает сеть одного из ведущих
операторов игорного рынка", а один из сотрудников МВД "крышует" эту
сеть. Народный депутат просит АМКУ проинформировать его о
принятых мерах.Предлагаемый Фото: apostrophe.ua Фото: apostrophe.ua
Фото: apostrophe.ua Фото: apostrophe.ua Фото: apostrophe.ua
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