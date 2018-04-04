"Апостроф" опубликовал фотокопию депутатского запроса, который, по данным издания, отправил в Антимонопольный комитет Украины народный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Бригинец. В документе он отмечает со ссылкой на данные журналистов-расследователей, что замглавы его фракции Александр Третьяков, "возможно, определенным образом связан и опекает сеть одного из ведущих операторов игорного рынка". | "Апостроф" опубликовал требование Александра Бригинца Фото: Михайло Кузьменко / Facebook В запросе на четырех страницах, датированном 23 марта 2018 года, копию которого опубликовало 3 апреля издание "Апостроф", идет речь о якобы причастности Третьякова к нелегальному игорному бизнесу в Украине."В Украине сложилась критическая ситуация с легальным и нелегальным, т.н. "игорным бизнесом" (предпринимательской деятельностью с предоставлением потребителю возможности играть) в специализированных заведениях, в частности, под эгидой Государственных лотерей", – цитирует портал полученный требование.В документе нардеп требует проверить данные журналистов-расследователей о том, что "Третьяков возможно, определенным образом связан и опекает сеть одного из ведущих операторов игорного рынка", а один из сотрудников МВД "крышует" эту сеть. Народный депутат просит АМКУ проинформировать его о принятых мерах.Предлагаемый Фото: apostrophe.ua Фото: apostrophe.ua Фото: apostrophe.ua Фото: apostrophe.ua Фото: apostrophe.ua Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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