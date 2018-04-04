На одном из самых популярных российских ресурсов Lenta.ru вышла статья про Беларусь под названием «Батькины нацисты». Россиян возмутило, что 25 марта в Минске с размахом отметили столетие образования БНР, а Лукашенко эту акцию не запретил, пишет на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский.

Он отметил, что «батькиными нацистами» в статье называют людей, которые вышли отмечать события, имевшие место в 1918 году.

Также Казанский привел его любимый фрагмент — в нем перечисляются признаки «нацизма», в который Беларусь «погружает Лукашенко»: «Позиции националистов в сфере культуры и образования постоянно усиливались. Началась кампания за расширение сферы использования белорусского языка, закончившаяся полным уничтожением русскоязычной топонимики: теперь все указатели на белорусских улицах и трассах содержат надписи на «мове», дублированные на латинице (а в некоторых местах и на китайском). Власти начали уделять все больше внимания развитию национальной культуры, что подозрительным образом напоминало происходившее в Украине с ее «Днями вышиванки». На полках белорусских магазинов появлялось все больше товаров с национальной символикой — в основном литовской и коллаборационистской».

«В общем, дикость. Пока душили бандеровскую гадину, под боком образовалась новая. Подумать только — указатели на «мове»! Дни вышиванки, как в Украине! А товары с национальной символикой на полках в магазинах — это вообще в голову не укладывается. Какие еще требуются доказательства того, что Лукашенко — нацист и русофоб?», — подчеркнул журналист. Казалось, продолжает Казанский, более пророссийского государства, чем Беларусь, сегодня не существует. Но кремлевские рупоры уже и белорусов во главе с «батькой» записывают в нацисты.

«И это при том, что в стране русский язык давно уже является государственным и тотально доминирует во всех сферах общения, а сама Беларусь не только в Таможенном союзе, но и в союзном государстве с РФ. Между странами действительно нет границы», — добавил он.

«И это очень показательный момент, который доказывает, что России всегда будет мало. Сколько бы страны и правители не унижались перед Кремлем, он будет требовать все большей лояльности. Вплоть до полного растворения и подчинения. Любое проявление национальной самости, любые, даже самые безобидные формы почитания национальной культуры — всегда будут трактоваться в РФ, как «нацизм»… Только полностью отказавшись от собственной национальной идентичности, украинец или белорус может стать для россиян «хорошим», — подытожил журналист.

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