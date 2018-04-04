В Луганской области заочно осудили мужчину, причастного к организации так называемого "референдума" в поддержку "ЛНР" в г. Счастье в 2014 году. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает

"Прокуратурой Луганской области поддержано публичное обвинение в уголовном производстве в отношении одного из организаторов "референдума" на территории города Счастье по признакам совершения им уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины", - говорится в сообщении.

Так, весной 2014 года гражданин Украины, занимая должность так называемого "председателя территориальной избирательной комиссии", обеспечил проведение "референдума" в поддержку "ЛНР" в Счастье.

"Последний занимался организационными вопросами проведения так называемого "референдума", а именно подсчетом "голосов" после завершения "народного волеизъявления"и составлением "конечного протокола", который лично отвез в г. Луганск", - проинформировали в прокуратуре.

На основании постановления следственного судьи в отношении злоумышленника проведена процедура специального досудебного расследования, поскольку он "пока продолжает скрываться от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области".

По результатам специального судебного производства на основании собранных в ходе досудебного расследования доказательств вины правонарушителя Новоайдарским районным судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины, и назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Напомним, сотрудники СБУ на административной границе с аннексированным Крымом задержали "депутата" "Евпаторийского городского совета".

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