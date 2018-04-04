|Холодницкий назвал записи НАБУ игрой на публику и нарезкой слов
|04.04.2018 15:43
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Холодницкий прокомментировал записи НАБУ в РадеРуководитель Специализированной прокуратуры Назар Холодницкий во время выступления в парламенте заявил, что опубликованные Национальным антикоррупционным бюро данные о его правонарушениях вырваны из контекста.
Назар Холодницкий Фото: РБК
"То, что было обнародовано - хорошая игра на публику. Нарезка слов", -сказал Холодницкий, отвечая на вопрос депутата от "Блока Петра Порошенко" Сергея Лещенко о том, подтверждает глава САП обнародованы материалы о встречах с застройщиками города Вишневого, народными депутатами , где обсуждается помощь в избежании ответственности или обысков и таким образом фактический "переход на сторону обвиняемого вместо защиты интересов государства".
Также Лещенко спросил, кого в должности главы САП видит Холодницкий.
"Господин Лещенко, преемником я вижу вас", - сказал Холодницкий. Он добавил, что его пытаются дискредитировать. Также Холодницкий добавил, что САП открыла производство по квартиры Лещенко.
Глава САП также отметил, что на заседании квалификационной дисциплинарной комиссии прокуроров будет опровергать "обнародованы нарезки" видео к нему.
Ранее НАБУ обнародовало разговора главы САП Холодницкий.
"Подчеркиваем, что указанные следственные действия осуществлялись на основании постановления следственного судьи, в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного Генеральной прокуратурой Украины", - отмечают в НАБУ.
Напомним, в СМИ попал текст жалобы , что 30 марта поступила в квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров на антикоррупционного прокурора Назара ХОЛОДНИЦЬКИЙ. Жалобу подал председатель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, ее поддержал генпрокурор Юрий Луценко.