Холодницкий прокомментировал записи НАБУ в Раде

"То, что было обнародовано - хорошая игра на публику. Нарезка слов", - сказал Холодницкий, отвечая на вопрос депутата от "Блока Петра Порошенко" Сергея Лещенко о том, подтверждает глава САП обнародованы материалы о встречах с застройщиками города Вишневого, народными депутатами , где обсуждается помощь в избежании ответственности или обысков и таким образом фактический "переход на сторону обвиняемого вместо защиты интересов государства".

Также Лещенко спросил, кого в должности главы САП видит Холодницкий.

"Господин Лещенко, преемником я вижу вас", - сказал Холодницкий. Он добавил, что его пытаются дискредитировать. Также Холодницкий добавил, что САП открыла производство по квартиры Лещенко.

Глава САП также отметил, что на заседании квалификационной дисциплинарной комиссии прокуроров будет опровергать "обнародованы нарезки" видео к нему.

Ранее НАБУ обнародовало разговора главы САП Холодницкий.

"Подчеркиваем, что указанные следственные действия осуществлялись на основании постановления следственного судьи, в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного Генеральной прокуратурой Украины", - отмечают в НАБУ.