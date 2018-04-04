Глава "Укрэнерго" рассчитывает на объявление конкурса по отбору членов набсовета уже в апреле

Глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук рассчитывает, что новый конкурс по отбору независимых членов для наблюдательного совета предприятия будет объявлен уже в апреле 2018 года.

"Мы ожидаем в течение апреля нового объявления и надеемся, что независимые члены нашего наблюдательного совета будут избраны и назначены не позднее июля ", - сказал он журналистам в Киеве в среду.

По его словам, процедуры по преобразованию "Укрэнерго" из госпредприятия в частное акционерное общество должны быть завершены в сентябре текущего года.

Как сообщалось, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины в конце марта отменило конкурсные отборы на должности независимых членов набсовета госпредприятияй НЭК "Укрэнерго" и "Держуглепостач", объявленные 2 января и 20 февраля 2018 года.

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Конкурсы отменены на основании правительственного постановления №190 от 21 марта 2018 года, которым комитет по отбору руководителей крупнейших госпредприятий сокращен с 18 до восьми человек, из них четыре – представители государства, еще четыре – негосударственные эксперты с правом совещательного голоса, которых утверждает Кабмин. Комитет принимает решение большинством минимум в три голоса.

Согласно новой процедуре, кандидатуры для комитета будет подбирать умышленно созданная комиссия, а не министерства и ведомства, как это было ранее. В ее состав входят пять членов, между которых – два представителя секретариата Кабмина, по одному – от Минюста и органа управления, а также знаток по подбору персонала.

После некоторой дискуссии в связи с утверждением новой процедуры Кабмин решил отменить все ранее объявленные конкурсы на любых их этапах, тогда как проект постановления предполагал, что обновленный номинационный комитет должен был рассмотреть претендентов, успевших отобрать комиссии министерств и Фонда госимущества. Больше только таковых было от ФГИ, прежде только, в набсоветы облэнерго. Кроме того, ранее были объявлены конкурсы на руководство "Укрспирта", ГПЗКУ, "Укрхимтрансаммиак" и "Укрэнерго".

По словам первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова, первые конкурсы по отбору руководителей крупнейших госкомпаний и членов их набсоветов по новой процедуре могут быть объявлены в отношении "Укрэнерго" и "Укрзализныци". Первые конкурсы могут быть объявлены уже в апреле.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности, но будет преобразовано в частное акционерное общество.