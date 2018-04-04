Британские зоозащитники забрали у хозяина собаку, которая была доведена до крайней стадии ожирения. Максимальная допустимая норма веса для такой собаки составляла 25 килограммов, в то время, как питомец весил 40 килограммов. Об этом пишет Daily Mail.

Согласно информации издания, плачевное состояние собаки объясняется тем, что кормил ее хозяин исключительно гамбургерами. На момент, когда питомец поступил к зоозащитникам, его возраст составлял восемь лет.

Известно также, что хозяин собаки болел, и потому не мог выгуливать животное. Работница центра защиты животных Рут Рикард призналась, что собака является самой толстой из тех, которым она помогала.

"Когда я впервые увидела Хэтти (кличка собаки - ред.), я решила, что это вьетнамская вислобрюхая свинья, а не собака. Я поняла, что мы обязаны ей помочь", - отметила женщина.

Как сообщал svodka.net ранее, трехлетний питбуль по кличке Брюне Пултро стал мэром американского города Рэббит-Хэш в штате Кентукки.

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