|В Великобритании зоозащитники спасли собаку, страдающую ожирением из-за гамбургеров
|04.04.2018 15:45
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Британские зоозащитники забрали у хозяина собаку, которая была доведена до крайней стадии ожирения. Максимальная допустимая норма веса для такой собаки составляла 25 килограммов, в то время, как питомец весил 40 килограммов. Об этом пишет Daily Mail.
Согласно информации издания, плачевное состояние собаки объясняется тем, что кормил ее хозяин исключительно гамбургерами. На момент, когда питомец поступил к зоозащитникам, его возраст составлял восемь лет.
Известно также, что хозяин собаки болел, и потому не мог выгуливать животное. Работница центра защиты животных Рут Рикард призналась, что собака является самой толстой из тех, которым она помогала.
"Когда я впервые увидела Хэтти (кличка собаки - ред.), я решила, что это вьетнамская вислобрюхая свинья, а не собака. Я поняла, что мы обязаны ей помочь", - отметила женщина.
Как сообщал svodka.net ранее, трехлетний питбуль по кличке Брюне Пултро стал мэром американского города Рэббит-Хэш в штате Кентукки.
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