Катера Украина получит бесплатно, но придется заплатить за их оснащение и доставку из США

Президент Петр Порошенко рассчитывает, что Украина подпишет договор на поставку двух патрульных катеров Island из США в мае 2018 года, информирует svodka.net.

Об этом он заявил на мероприятиях по передаче новой техники столичным полицейским.

«Зрадофилы напустили столько тумана, хотя тут все предельно ясно. Министерство обороны проходит внутригосударственные процедуры завершения и согласования контракта, который мы получили от американской стороны. Заранее запланировано, что в начале мая в Украину прибудет группа специалистов Береговой охраны США для окончательной детализации и, надеюсь, подписания контракта», — заявил он.

Президент сказал, что катера Украина получит бесплатно, но придется заплатить за их оснащение и доставку из США. 36 украинских моряков уже сдают экзамены для работы на этих катерах и в ближайшее время поедут учиться в Балтимор.

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При этом он отказался рассказывать подробности контракта и сроки поставок катеров.

Напомним, на прошлой неделе журналисты программы «Схемы» заявили, что ввоз двух катеров класса Island формально затягивается украинскими властями с 2014 года путем бюрократических процедур. Причиной этому якобы может быть коммерческий интерес завода Петра Порошенко «Кузница на Рыбальском», который строит на государственный заказ катера.

В настоящее время эти катера, которые ранее были на службе Береговой охраны США, стоят в порту Балтимора.

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