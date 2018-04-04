Балерина Анастасия Волочкова показала растяжку. Волочкова: По многочисленным просьбам - шпагат на отдыхе Фото: volochkova_art / Instagram Фото она опубликовала в Instagram."По многочисленным просьбам – шпагат на отдыхе", – написала танцовщица. И по многочисленным просьбам-шпагат на отдыхе. * Выключаю все комментарии, чтобы вам помочь немного очистить свои души и успокоить нервы. * Я пробовала включить.. Но от изрыгаемой многими грязи мне стало жаль этих несчастных и недолюбленных людей.. * Мои хорошие. Сами утопайте и варитесь в собственной грязи. * Но без моего участия., плиз. Эта грязь до меня не долетит, но в устах многих останется. А я за вас всех отдохну по полной в лучших местах Пхукета! Благо, есть такая возможность. * А вы тренируйте шпагат, делайте его грациозным и стройным, удивляйте своих любимых и живите счастливо. * #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #мы #instagood #beautiful #ballerina #love #story #enjoy #весна #отдых #море #пхукет Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova * art) 3 Апр 2018 в 3:02 PDT Волочкова ранее опубликовала фото шпагата в песке.Балерина часто выставляет фото своего шпагата в Instagram, снимки она сопровождает хештегом #шпагатволочковой. Ранее она написала в соцсети: "Этот элемент моей профессии будоражит более, чем то количество благотворительных концертов, которые я организую и танцую... Я буду радовать вас моей формой и растяжкой!". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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