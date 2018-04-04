Четверговая соль — особый продукт, который используется в православной культуре. Готовят ее только лишь раз в году, в ночь со среды на четверг Страстной седмицы или утром в Чистый четверг.

Не всем известно, что четверговая соль обладает сильной энергетикой, пишет со ссылкой на .

Наши предки применяли ее в самых разнообразных целях: умывали ею больных, давали животным при болезнях, добавляли в почву для богатого урожая, рассыпали по углам жилища, чтобы защититься от порчи и сглаза.

Сейчас люди тоже верят в силу четверговой соли и готовят ее, соблюдая все традиции. Наша редакция предлагает тебе один из проверенных рецептов, надеемся, черная соль защитит тебя и твою семью от несчастий!

Как готовить четверговую соль

Ингредиенты

1,5 кг каменной соли

200 г ржаной муки

Приготовление

В чистую, сухую сковороду насыпь соль и 12 столовых ложек ржаной муки. После этого произнеси трижды: «Чистый четверг от червей и всякого гада, сохрани и помилуй на долгое время».

Прокали соль вместе с мукой, пока смесь полностью не почернеет. При этом мешай соль деревянной ложкой по часовой стрелке.

Готовую соль оставь на плите до полуночи, а затем пересыпь в новый полотняный мешочек и крепко-накрепко завяжи.



По завершении приготовления зажги восковую свечу и прочитай над готовой солью молитву: «Боже, Спаситель наш, явившийся через пророка Елисея в Иерихоне и так через соли сделавший здоровою вредную воду! Ты сам благослови и эту соль и сделай ее приношением радости. Ибо ты — Бог наш, и тебе мы воссылаем славу, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь».

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