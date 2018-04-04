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Четверговая соль: готовят всего лишь раз в году на Страстной неделе
04.04.2018 15:48
Четверговая соль: готовят только лишь раз в году на Страстной неделе По теме:

Четверговая соль — особый продукт, который используется в православной культуре. Готовят ее только лишь раз в году, в ночь со среды на четверг Страстной седмицы или утром в Чистый четверг.

Не всем известно, что четверговая соль обладает сильной энергетикой, пишет  со ссылкой на .

Наши предки применяли ее в самых разнообразных целях: умывали ею больных, давали животным при болезнях, добавляли в почву для богатого урожая, рассыпали по углам жилища, чтобы защититься от порчи и сглаза.

Сейчас люди тоже верят в силу четверговой соли и готовят ее, соблюдая все традиции. Наша редакция предлагает тебе один из проверенных рецептов, надеемся, черная соль защитит тебя и твою семью от несчастий!

Как готовить четверговую соль

Ингредиенты

  • 1,5 кг каменной соли
  • 200 г ржаной муки

Приготовление

 

  1. В чистую, сухую сковороду насыпь соль и 12 столовых ложек ржаной муки. После этого произнеси трижды: «Чистый четверг от червей и всякого гада, сохрани и помилуй на долгое время».
  2. Прокали соль вместе с мукой, пока смесь полностью не почернеет. При этом мешай соль деревянной ложкой по часовой стрелке.
  3. Готовую соль оставь на плите до полуночи, а затем пересыпь в новый полотняный мешочек и крепко-накрепко завяжи.

По завершении приготовления зажги восковую свечу и прочитай над готовой солью молитву: «Боже, Спаситель наш, явившийся через пророка Елисея в Иерихоне и так через соли сделавший здоровою вредную воду! Ты сам благослови и эту соль и сделай ее приношением радости. Ибо ты — Бог наш, и тебе мы воссылаем славу, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь».

 







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