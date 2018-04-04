На данный момент 29% служащих в украинских подразделениях – это бывшие сотрудники "Беркут" или других спецподразделений. Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил во время вручения сертификатов водного и автомобильного транспорта Национальной полиции Украины, передает

"Порядка 29% между спецподразделений, которые сейчас действуют, это люди, которые работали в подразделении "Беркут" или других подразделениях до 2013 года", - сообщил Аваков.

Как сообщал в мае 2015 Святошинский суд начал рассмотрение по существу дела против пяти экс-беркутовцев: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года.

Пяти бывшим сотрудникам "Беркута" инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.

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