Ранее Россия и Украина выслали по 13 дипломатов

"Остались 37 наших дипломатов. Сейчас мы подаем на согласование количество, которого не хватает" , - сказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль во время заседания комитета Верховной Рады по иностранным делам, передает "Радио Свобода" .

Она отметила, что, вероятно, речь будет идти про 13 дипломатов.

В конце марта Украина выслала 13 российских дипломатов в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. В ответ Россия выслала такое же количество украинских дипломатов.

Как известно, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии. Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества , которые предположительно изготавливались в России.