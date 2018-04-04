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В России остались 37 украинских дипломатов, - МИД
04.04.2018 15:51
В России остались 37 украинских дипломатов, - МИД
Ранее Россия и Украина выслали по 13 дипломатов
В МИД Украины заявляют, что в России остались 37 украинских дипломатов.
В России остались 37 украинских дипломатов, - МИД

"Остались 37 наших дипломатов. Сейчас мы подаем на согласование количество, которого не хватает", - сказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль во время заседания комитета Верховной Рады по иностранным делам, передает "Радио Свобода".

Она отметила, что, вероятно, речь будет идти про 13 дипломатов.

В конце марта Украина выслала 13 российских дипломатов в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. В ответ Россия выслала такое же количество украинских дипломатов.

Как известно, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии. Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества, которые предположительно изготавливались в России.

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатовТакое решение поддержал Госдеп США.

  • Украина закроет въезд всем высланным из ЕС российским дипломатам
  • Россия выслала 13 украинских дипломатов

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