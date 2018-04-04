|В России остались 37 украинских дипломатов, - МИД
|04.04.2018 15:51
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Ранее Россия и Украина выслали по 13 дипломатовВ МИД Украины заявляют, что в России остались 37 украинских дипломатов.
"Остались 37 наших дипломатов. Сейчас мы подаем на согласование количество, которого не хватает", - сказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль во время заседания комитета Верховной Рады по иностранным делам, передает "Радио Свобода".
Она отметила, что, вероятно, речь будет идти про 13 дипломатов.
В конце марта Украина выслала 13 российских дипломатов в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. В ответ Россия выслала такое же количество украинских дипломатов.
Как известно, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии. Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества, которые предположительно изготавливались в России.
В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов. Такое решение поддержал Госдеп США.