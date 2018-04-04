Суд направил заявление в совет адвокатов относительно ненадлежащей защиты фигуранта дела об пытках людей во время Революции достоинства Юрия Крысина. Крысин сейчас находится под стражей Фото: Наталия Двалы / Gordonua.com Защитники Евгений Сладко и Татьяна Гнатюк сообщили суду, находящихся на других судебных заседаниях, защитник Игорь Василенко – о том, что заболел. Поэтому суд направил заявление в совет адвокатов относительно ненадлежащей защиты.Также суд удовлетворил ходатайство прокуратуры продлить срок содержания под стражей Сергея Чемеса на два месяца в связи с тем, что с 5 апреля по 15 мая суд будет находиться в отпуске.Производство, где обвиняемыми являются Крысин и его подчиненный Чемес, а потерпевшим – видеооператор Владислав Иваненко, включает в себя три эпизода.21 января 2014 года Иваненко похитили на станции метро "Петровка" (сейчас "Почайна") в Киеве после столкновения между титушками и Автомайданом. Видеооператора отвезли в палаточный лагерь титушек возле метро "Бориспольская" и пытали. Когда выяснилось, что Иваненко к Автомайдану отношения не имеет, его отпустили.Крысину в данном эпизоде инкриминируют помощь в похищении и пытках Иваненко, так как он предоставил для этого свою группу титушек и обещал им вознаграждение. Чемесу инкриминируют то же самое, так как он охранял потерпевшего и координировал по телефону свои действия с Крысиным, который, по данным следствия, с 10-го по 22 января 2014 года отдыхал на Мальдивах.Как пишет издание "Тексти", второй случай касается нападения титушек на баррикады активистов на улице Прорезная в Киеве 18 февраля 2014 года с использованием самодельных взрывных устройств. По этому эпизоду Чемесу и Крысину инкриминируют хулиганство и незаконное препятствование проведению митинга.Третий случай касается убийства журналиста Вячеслава Веремия в ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева. В этом эпизоде обвиняемым является только Чемес. Именно он, согласно данным следствия, сбил с ног Веремия и держал его, пока другие титушки во главе с Крысиным избивали журналиста. В этом эпизоде потерпевшими признаны мать убитого Екатерина Веремий и его вдова Светлана Кирилаш. Действия Крысина во время группового нападения на Веремия рассматривал Шевченковский суд и приговорил его к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком два года. Это означает, что если в ближайшие два года Крысин не совершит правонарушений, он останется на свободе, а его судимость будет считаться погашенной.Слишком мягкий приговор Крысину вызвал возмущение в украинском обществе. 25 декабря 2017 года на Майдане Незалежности в Киеве прошла акция с требованием справедливого приговора Крысину.28 декабря Генпрокуратура подала апелляцию на условный срок Крысину. 29 марта суд избрал Крысину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.В комментарии "ГОРДОН" прокурор Алексей Донской, представляющий в суде сторону обвинения, сказал, что у Крысина есть покровители во власти, которые помогают ему избежать наказания. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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