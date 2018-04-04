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Адвокаты Крысина не явились в суд, заседание перенесли
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04.04.2018 15:54
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Суд направил заявление в совет адвокатов относительно ненадлежащей
защиты фигуранта дела об пытках людей во время Революции
достоинства Юрия Крысина. Крысин сейчас находится под стражей Фото:
Наталия Двалы / Gordonua.com Защитники Евгений Сладко и Татьяна
Гнатюк сообщили суду, находящихся на других судебных заседаниях,
защитник Игорь Василенко – о том, что заболел. Поэтому суд направил
заявление в совет адвокатов относительно ненадлежащей защиты.Также
суд удовлетворил ходатайство прокуратуры продлить срок содержания
под стражей Сергея Чемеса на два месяца в связи с тем, что с 5
апреля по 15 мая суд будет находиться в отпуске.Производство,
где обвиняемыми являются Крысин и его подчиненный Чемес, а
потерпевшим – видеооператор Владислав Иваненко, включает в
себя три эпизода.21 января 2014 года Иваненко похитили на станции
метро "Петровка" (сейчас "Почайна") в Киеве после столкновения
между титушками и Автомайданом. Видеооператора отвезли в палаточный
лагерь титушек возле метро "Бориспольская" и пытали. Когда
выяснилось, что Иваненко к Автомайдану отношения не имеет, его
отпустили.Крысину в данном эпизоде инкриминируют помощь в похищении
и пытках Иваненко, так как он предоставил для этого свою группу
титушек и обещал им вознаграждение. Чемесу инкриминируют то же
самое, так как он охранял потерпевшего и координировал по телефону
свои действия с Крысиным, который, по данным следствия, с
10-го по 22 января 2014 года отдыхал на Мальдивах.Как пишет
издание "Тексти", второй случай касается нападения титушек на
баррикады активистов на улице Прорезная в Киеве 18 февраля 2014
года с использованием самодельных взрывных устройств. По этому
эпизоду Чемесу и Крысину инкриминируют хулиганство и незаконное
препятствование проведению митинга.Третий случай
касается убийства журналиста Вячеслава Веремия в
ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева. В этом эпизоде
обвиняемым является только Чемес. Именно он, согласно данным
следствия, сбил с ног Веремия и держал его, пока другие титушки во
главе с Крысиным избивали журналиста. В этом эпизоде потерпевшими
признаны мать убитого Екатерина Веремий и его вдова Светлана
Кирилаш. Действия Крысина во время группового нападения на
Веремия рассматривал Шевченковский суд и приговорил его
к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком
два года. Это означает, что если в ближайшие два года Крысин не
совершит правонарушений, он останется на свободе, а его судимость
будет считаться погашенной.Слишком мягкий приговор Крысину вызвал
возмущение в украинском обществе. 25 декабря 2017 года на Майдане
Незалежности в Киеве прошла акция с требованием справедливого
приговора Крысину.28 декабря Генпрокуратура подала апелляцию
на условный срок Крысину. 29 марта суд избрал Крысину меру
пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.В
комментарии "ГОРДОН" прокурор Алексей Донской, представляющий в
суде сторону обвинения, сказал, что у Крысина есть покровители
во власти, которые помогают ему избежать наказания.
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