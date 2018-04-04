Омелян отрицает вероятность рисков для начала работы Ryanair в аэропорту "Борисполь"

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отрицает вероятность каких-либо рисков для в международном аэропорту "Борисполь" (Киев).

Об этом министр сообщил агентству "Интерфакс-Украина", комментируя высказывания главы аэропорта Павла Рябикина.

"Все будет хорошо", - коротко сказал глава Мининфраструктуры.

Ранее П.Рябикин в интервью изданию "Лига.Бизнес", в частности, прогнозировал, что временные промежутки, которые указывает ирландская авиакомпания в системе продаж как время вылета из "Борисполя", им предоставлены быть не могут, поскольку они совпадают с периодами утренних и вечерних пиковых разлетов. Более того, по его словам, Ryanair еще не запросил у аэропорта слоты.

П.Рябикин также сказал, что у Ryanair есть только два варианта: наращивать количество рейсов до 15 и летать в удобное время из терминала "F" или соглашаться на время, предоставленное аэропортом, поскольку прилетая в пиковые часы, они создадут в аэропорту коллапс и самолеты физически не смогут прилететь и улететь за желаемые ими 35 минут.

"Им придется простаивать два часа, потому что нужно будет ждать свободного автобуса, гейта, стоянки и т. д.", - сказал он.

Ирландский лоу-кост авиаперевозчик Ryanair со второй попытки намерен в октябре 2018 года запустить рейсы по 10 направлениям из Киева и по пяти из Львова: из Киева в Барселону (четыре рейса в неделю), Братиславу и Вроцлав (по три), Варшаву (четыре), Краков (три), Познань и Гданськ (по два), Вильнюс и Стокгольм (по три), Лондон (пять); из Львова в Краков (три), Варшаву (три), Дюссельдорф (три), Мемминген (два) и Лондон (три).