Сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии было зарегистрировано народного депутата Зварыча Романа Михайловича, передает со ссылкой на пресс-службу ЦИК. В частности, сегодня состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, которое провел Председатель Комиссии Михаил Охендовский. "Рассмотрев соответствующие документы, Комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 в общегосударственном многомандатном избирательном округе Зварича Р.М., 1953 года, проживает в Киеве, беспартийного, включенного в избирательный список партии "Блок Петра Порошенко" под № 82", - говорится в сообщении. Напомним, 22 марта, новый народный депутат Михаил Побочих принес присягу перед Верховной Радой. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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