"Мог бы. Но я этого не делаю"

"Я на стороне здравого смысла, а не в окопе очередной межведомственной "войнушки". МВД точно не участвует в такого рода играх. Есть реальность переходного периода и ошибок при становлении новых структур и взаимодействия их между собой. Что такое САП, или НАБУ? Это идеальные полицейские-прокуроры, прилетевшие к нам с обратной стороны Луны, с чистой душой и руками и с высокими идеалами, которые пришли на работу в антикоррупционные органы? Хотелось бы! Но это не так. И кроме того, они начали работу в условиях архаичных не реформированных органов - от суда до прокуратуры. Их сложности перехода мне понятны. Да и сами они кадрово не идеальны и плоть от плоти старой системы. Это - бывшие прокуроры, СБУшники и милиционеры. Умные. Настолько умные, что смогли пройти конкурс и заявили о готовности меняться. И занялись очень, простите, вкусным направлением - изучать по всей стране 3-5 тысяч высокопоставленных лиц, концентрируясь только на них ", - заявил Арсен Аваков в интервью "ЛигаБизнесИнформ" .

"НАБУ получало от меня всю поддержку на всех фазах своего становления. И сейчас, при всей конфликтности вокруг и НАБУ, и САП, и СБУ я с ними не воюю. Мог бы. Но я не участвую в конфликтах силовиков" , - отметил он.

"У меня нет розовых очков. Я считаю, что необходимый процесс становления, чтобы адекватно выстроить работу новых антикоррупционных институтов. Я не считаю, что НАБУ и САП - идеальные структуры, которые все делают безупречно. Я вижу много достоинств в работе этих органов, но вижу и проблемы - в том числе критические. Например, если ты НАБУ, если ты борешься с коррупцией, это не значит, что ты можешь делать все, что захочешь, без ограничений - переступая правила и законные процедуры. Это может сработать раз или два, угодил пожеланиям публики, но в итоге приведет к катастрофе. А многочисленные нарушения процедуры в их работе говорят как раз о том, что они именно так считают - мы можем нарушать, потому что мы боремся с коррупцией, а это, мол, важно для только общества. Но, с другой стороны - нельзя воспользоваться этими ошибками и вовсе отказаться от этих органов. Погубить их было бы большой ошибкой" , - считает глава МВД.

Напомним, что НАБУ обнародовало разговора главы САП Холодницкого.