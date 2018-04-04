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В сети набирает популярность видео с курьезным пением мальчика
04.04.2018 16:00
Мальчик по имени Мейсон Рэмси исполнил композицию Lovesick Blues Хэнка Уильямса.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
lovesick
blues
хэнка
уильямса
композицию
Новости
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