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В сети набирает популярность видео с курьезным пением мальчика
04.04.2018 16:00
Мальчик по имени Мейсон Рэмси исполнил композицию Lovesick Blues Хэнка Уильямса.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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