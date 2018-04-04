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Оголена Настя Каменських поплавала у басейні (ФОТО)
04.04.2018 16:01
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Відома співачка Настя Каменських цього року пекти паски не планує - натомість зірка вже кілька днів насолоджується відпочинком у теплих краях, максимально приховуючи від шанувальників і місце відпочинку, і компанію.

Тим часом чого зірка не приховує, так це свою фігуру: у Інстаграмі Каменських вже з'явилося чимало пікантних фото у бікіні, а сьогодні Настя вирішила опублікувати світлину, на якій цілком оголеною сидить у басейні.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 3 Кві 2018 р. о 5:35 PDT


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