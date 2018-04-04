|Китай инициировал разбирательство в ВТО из-за пошлин США
|04.04.2018 16:01
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23 марта США ввели пошлины на импортную стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. Министерство финансов Китая сообщило в воскресенье, что Госсовет КНР со 2 апреля повысит пошлины на 128 наименований американской продукции.
Китай обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу введения США торговых пошлин на китайский импорт, подав официальное заявление в соответствующие органы международной организации, заявило в среду Министерство коммерции КНР, информирует svodka.net.
«4 апреля Китай подал требование в орган урегулирования споров
ВТО для начала консультаций по поводу введения США торговых пошлин
на основании 301-й статьи [американского закона о торговле 1974
года], официально инициировав процедуру урегулирования споров ВТО»,
— говорится в документе.
«США пренебрегли принципами ВТО, нарушили собственные
обязательства перед этой международной организацией и опубликовали
рекомендации о введении пошлин против Китая на основании 301-й
статьи и вознамерились повысить таможенные пошлины в отношении
около 1300 наименований продукции из КНР, что в будущем может
сказаться на наших экспортных поставках на общую сумму в $50 млрд»,
— заявило ведомство.
Президент США 22 марта подписал меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестных, по мнению Вашингтона, торговых практик Пекина. Глава государства поручил представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру рассмотреть возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных категорий продукции из Китая, подготовить перечень этих товаров, а также инициировать разбирательство в рамках ВТО против КНР за предполагаемое нарушение международных правил торговли. Трамп также поручил министру финансов США Стивену Мнучину в течение 60 дней подготовить предложения по ограничению инвестиций Китая в американские компании.
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23 марта США ввели пошлины на импортную стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. Министерство финансов Китая сообщило в воскресенье, что Госсовет КНР со 2 апреля повысит пошлины на 128 наименований американской продукции.