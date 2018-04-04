23 марта США ввели пошлины на импортную стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. Министерство финансов Китая сообщило в воскресенье, что Госсовет КНР со 2 апреля повысит пошлины на 128 наименований американской продукции.

Китай обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу введения США торговых пошлин на китайский импорт, подав официальное заявление в соответствующие органы международной организации, заявило в среду Министерство коммерции КНР, информирует svodka.net.

«4 апреля Китай подал требование в орган урегулирования споров ВТО для начала консультаций по поводу введения США торговых пошлин на основании 301-й статьи [американского закона о торговле 1974 года], официально инициировав процедуру урегулирования споров ВТО», — говорится в документе.

Новый этап обострения торговых отношений Вашингтона и Пекина начался 3 апреля, когда власть Дональда Трампа обнародовала список продукции из КНР, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25-процентные пошлины. В ответ Госсовет КНР в среду опубликовал список из 106 наименований американской продукции, на которые будут введены пошлины в 25%. Их вступление в силу будет зависеть от того, введут ли США запланированные пошлины в отношении китайских товаров.

«США пренебрегли принципами ВТО, нарушили собственные обязательства перед этой международной организацией и опубликовали рекомендации о введении пошлин против Китая на основании 301-й статьи и вознамерились повысить таможенные пошлины в отношении около 1300 наименований продукции из КНР, что в будущем может сказаться на наших экспортных поставках на общую сумму в $50 млрд», — заявило ведомство.

«Такой односторонний подход не только наносит серьезный убыток законным интересам Китая, но и в большей степени нарушает правила ВТО и подрывает авторитет основанной на этих правилах системы многосторонней торговли. Китай выражает в связи с этим решительный протест», — указывается в обращении министерства.

Торговая война

Президент США 22 марта подписал меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестных, по мнению Вашингтона, торговых практик Пекина. Глава государства поручил представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру рассмотреть возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных категорий продукции из Китая, подготовить перечень этих товаров, а также инициировать разбирательство в рамках ВТО против КНР за предполагаемое нарушение международных правил торговли. Трамп также поручил министру финансов США Стивену Мнучину в течение 60 дней подготовить предложения по ограничению инвестиций Китая в американские компании.

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23 марта США ввели пошлины на импортную стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. Министерство финансов Китая сообщило в воскресенье, что Госсовет КНР со 2 апреля повысит пошлины на 128 наименований американской продукции.

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