|
Профильный комитет рекомендовал Раде принять за основу законопроекты об отмене е-декларирования для активистов-антикоррупционеров
|
04.04.2018 16:01
|
Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия
коррупции рассмотрел законопроекты №8209 и №8209-1, которые
предусматривают отмену е-декларирования для активистов общественных
организаций. Комитет рекомендовал парламенту принять в первом
чтении два законопроекта об отмене е-декларирования Фото:
rada.gov.ua Решение приняли во время сегодняшнего заседания
комитета.23 марта 2017 года Верховная
Рада проголосовала во втором чтении и в целом за
законопроект №6172, обязав членов общественных
организаций с 2018 года подавать электронные декларации. 27
марта 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал
изменения к закону о е-декларациях.28 марта еврокомиссар по
вопросам политики соседства Йоханнес Хан раскритиковал
Киев за то, что обязательное электронное декларирование
активистов не отменили.Президент Порошенко призвал нардепов
"услышать аргументацию гражданского общества, наших партнеров,
главы государства и принять ответственное решение об отмене
электронного декларирования".29 марта послы стран "Большой семерки"
(США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и
Япония) выразили обеспокоенность необходимостью подачи
электронных деклараций активистами общественных организаций в
Украине, Государственный департамент США призвал
отменить "карательный закон".3 апреля Верховная
Рада отклонила законопроекты №6271 и №6674,
которыми предлагалось отменить требование об обязательной подаче
е-деклараций активистами-антикоррупционерами. Включить в
повестку дня законопроекты №8120, №8120-1, которыми
предлагается перенести срок подачи деклараций членами
антикоррупционных организаций, и
законопроекты №8209, №8209-1 народные депутаты не
захотели.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира