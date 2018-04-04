Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рассмотрел законопроекты №8209 и №8209-1, которые предусматривают отмену е-декларирования для активистов общественных организаций. Комитет рекомендовал парламенту принять в первом чтении два законопроекта об отмене е-декларирования Фото: rada.gov.ua Решение приняли во время сегодняшнего заседания комитета.23 марта 2017 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект №6172, обязав членов общественных организаций с 2018 года подавать электронные декларации. 27 марта 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал изменения к закону о е-декларациях.28 марта еврокомиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан раскритиковал Киев за то, что обязательное электронное декларирование активистов не отменили.Президент Порошенко призвал нардепов "услышать аргументацию гражданского общества, наших партнеров, главы государства и принять ответственное решение об отмене электронного декларирования".29 марта послы стран "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) выразили обеспокоенность необходимостью подачи электронных деклараций активистами общественных организаций в Украине, Государственный департамент США призвал отменить "карательный закон".3 апреля Верховная Рада отклонила законопроекты №6271 и №6674, которыми предлагалось отменить требование об обязательной подаче е-деклараций активистами-антикоррупционерами. Включить в повестку дня законопроекты №8120, №8120-1, которыми предлагается перенести срок подачи деклараций членами антикоррупционных организаций, и законопроекты №8209, №8209-1 народные депутаты не захотели. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки марта общественных организаций вопросам принять Теги: политика