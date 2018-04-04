Данилко-"Сердючке" «воссоединиться с Россией Бандера не дает»
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, который всем нам известен в образе «Верки Сердючки»
сегодня на пресс-конференции в признался, что «выступает в России
на закрытых концертах», и высказался о блокировании украинцами
выступлений артистов, которые ездят на заработки в Россию и Крым:
«Ну, это заказные все дела. И это люди просто получают за это
деньги и все, что тут непонятно. Я их презираю. Ганьба»,
передает
со ссылкой на .
Отвечая на вопрос о гастролях украинских звезд в России, Данилко
сказал, что прекрасно понимает таких артистов и сам никогда не
приостанавливал выступление на российских подмостках.
По словам украинского политолога Алексея Голобуцкого, Данилко,
наверное, прав, как тут выбрать? В России заработки выше, особенно
на «закрытых концертах» артисты со звездой во лбу, зато в Украине
спокойней, налоги можно не платить, с криминалом полегче, нервных в
отношении мужиков в блестящих платьях кавказцев нет... Вот и
крутится, как может. Из таких «заробитчан» и формируется в России
стереотип украинца: готового в любой момент «воссоединиться с
Россией – вот только Бандера не дает».
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