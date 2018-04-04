Данилко-"Сердючке" «воссоединиться с Россией Бандера не дает» По теме: , который всем нам известен в образе «Верки Сердючки» сегодня на пресс-конференции в признался, что «выступает в России на закрытых концертах», и высказался о блокировании украинцами выступлений артистов, которые ездят на заработки в Россию и Крым: «Ну, это заказные все дела. И это люди просто получают за это деньги и все, что тут непонятно. Я их презираю. Ганьба», передает со ссылкой на .



Отвечая на вопрос о гастролях украинских звезд в России, Данилко сказал, что прекрасно понимает таких артистов и сам никогда не приостанавливал выступление на российских подмостках.



По словам украинского политолога Алексея Голобуцкого, Данилко, наверное, прав, как тут выбрать? В России заработки выше, особенно на «закрытых концертах» артисты со звездой во лбу, зато в Украине спокойней, налоги можно не платить, с криминалом полегче, нервных в отношении мужиков в блестящих платьях кавказцев нет... Вот и крутится, как может. Из таких «заробитчан» и формируется в России стереотип украинца: готового в любой момент «воссоединиться с Россией – вот только Бандера не дает».











Сводка.нет - Новости Украины и Мира



события общество и культура россии это что данилко все Теги: культура