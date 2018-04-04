Профильный комитет Рады рекомендовал принять за основу законопроект о нацбезопасности

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту принять за основу законопроект о национальной безопасности с учетом ряда предложений, которые озвучит секретарь СНБО Александр Турчинов с трибуны.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение члены комитета поддержали на заседании в среду. Как отметил глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, который является членом комитета по нацбезопасности, комитет скорректировал ранее принятое решение относительно данного законопроекта.

"С точки зрения нормотворческой техники мы добавили несколько технических моментов, которые в этом постановлении будут учтены уже во время первого чтения. Кроме того, было озвучено на комитете, что комментарии или поправки, которые касаются Службы безопасности Украины, завтра будут во время доклада секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Валентиновичем Турчиновым озвучены в зале", - пояснил А.Герасимов.