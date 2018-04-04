Обвинительный акт в отношении 18-летнего харьковчанина, который в Харькове сбил мужчину на пешеходном переходе, передали в суд. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

"Прокуратура Харьковской области утвердила и передала в Дзержинский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 18-летнего харьковчанина, который на проспекте Науки сбил мужчину на пешеходном переходе (ч. 1 ст. 286 УК Украины)", - передают в пресс-службе.

По словам начальника отдела прокуратуры области Максима Блохина, в ходе досудебного расследования установлено, что 14 сентября 2017 года обвиняемый - студент одного из харьковских вузов, - не имея водительского удостоверения, сел за руль автомобиля Toyota Prado, который принадлежал его отцу.

"В вечернее время, двигаясь по проспекту Науки со скоростью не менее 90 км в час, водитель проигнорировал "красный" сигнал светофора и выехал на пешеходную зебру. В это время дорогу переходил 20-летний парень. Обвиняемый сбил пешехода. После наезда он продолжил двигаться, снес несколько секций распределительного ограждения, вылетел на встречную полосу и остановился в арке дома на противоположной стороне. В результате ДТП молодой человек получил сотрясение мозга, перелом ноги, другие травмы средней степени тяжести и был доставлен в больницу", - рассказал Блохин.

Максимальная санкция статьи предусматривает 3 года лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Напомним, в Киеве руководитель одного из подразделений Национального антикоррупционного бюро сбил пешехода.

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