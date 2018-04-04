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Стала известна дата показаний Цукерберга относительно утечки данных Facebook
04.04.2018 16:07
Марк Цукерберг выступит 11 апреля 2018 года перед комитетом по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США со свидетельствами относительно утечки данных и скандала с Cambridge Analytica.
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Теги:
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