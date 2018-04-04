"Министр внутренних дел не является подчиненным президента"

"Я не подчиняюсь Петру Порошенко. Нам нужна парламентская республика. Украину на свободе одного человека не построить", - сказал Аваков в интервью Liga.net .

По его словам, у него нет «войны» с Порошенко.

"Я твердо стою на своей позиции по различным принципиальным вопросам, и стараюсь держать баланс между ветвями власти. Я бы мог, используя вашу терминологию, "слить" должность под президентскую вертикаль. Но я не думаю, что это пошло бы на пользу обществу. И я не такой человек. И это многим не нравится. Возможно, президенту это тоже не нравится. Но у меня нет с ним войны. У меня с ним частые дискуссии и рабочие отношения. Напомню лишь, что министр внутренних дел не является подчиненным президента" , - добавил Аваков.