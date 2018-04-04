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Аваков заявил, что не подчиняется Порошенко
04.04.2018 16:07
Аваков заявил, что не подчиняется Порошенко
"Министр внутренних дел не является подчиненным президента"
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не подчиняется Петру Порошенко.
Аваков заявил, что не подчиняется Порошенко Арсен Аваков. Фото: nfront.org.ua

"Я не подчиняюсь Петру Порошенко. Нам нужна парламентская республика. Украину на свободе одного человека не построить", - сказал Аваков в интервью Liga.net.

По его словам, у него нет «войны» с Порошенко.

"Я твердо стою на своей позиции по различным принципиальным вопросам, и стараюсь держать баланс между ветвями власти. Я бы мог, используя вашу терминологию, "слить" должность под президентскую вертикаль. Но я не думаю, что это пошло бы на пользу обществу. И я не такой человек. И это многим не нравится. Возможно, президенту это тоже не нравится. Но у меня нет с ним войны. У меня с ним частые дискуссии и рабочие отношения. Напомню лишь, что министр внутренних дел не является подчиненным президента", - добавил Аваков.

Напомним, что министр внутренних дел Арсен Аваков дважды был вынужден отрицать наличие у него конфликта с президентом Петром Порошенко.

 

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