|Аваков заявил, что не подчиняется Порошенко
|04.04.2018 16:07
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"Министр внутренних дел не является подчиненным президента"Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не подчиняется Петру Порошенко.
Арсен Аваков. Фото: nfront.org.ua
"Я не подчиняюсь Петру Порошенко. Нам нужна парламентская республика. Украину на свободе одного человека не построить", - сказал Аваков в интервью Liga.net.
По его словам, у него нет «войны» с Порошенко.
"Я твердо стою на своей позиции по различным принципиальным вопросам, и стараюсь держать баланс между ветвями власти. Я бы мог, используя вашу терминологию, "слить" должность под президентскую вертикаль. Но я не думаю, что это пошло бы на пользу обществу. И я не такой человек. И это многим не нравится. Возможно, президенту это тоже не нравится. Но у меня нет с ним войны. У меня с ним частые дискуссии и рабочие отношения. Напомню лишь, что министр внутренних дел не является подчиненным президента", - добавил Аваков.
Напомним, что министр внутренних дел Арсен Аваков дважды был вынужден отрицать наличие у него конфликта с президентом Петром Порошенко.