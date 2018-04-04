Об этом глава государства заявил 4 апреля на церемонии вручения водной и пожарно-спасательной техники для ГоСЧС.

«Я посоветовался с министром (Арсеном Аваковым. – Ред.) и сегодня подписал приказ о введении нового профессионального праздника — Дня полиции Украины 4 июля», — заявил Порошенко.

При этом президент отметил, что это не перенос праздника с 4 августа на 4 июля, а «основание точно так же, как мы основали новую полицию».

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