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В Следкоме РФ сообщили, что пожар в торговом центре в Москве возник из-за возгорания на складах находящейся в том же здании ткацкой фабрики
04.04.2018 16:09
В результате пожара в московском торговом центре "Персей для детей" один человек погиб, трое пострадали, проинформировали в Следственном комитете РФ. Пожар в здании начался сегодня днем, его уже потушили Фото: @olrumo / Twitter "Следствием установлено, что на четырех этажах здания располагался детский торговый центр, а пятый и шестой этажи занимали склады ткацкой фабрики, где произошло возгорание", – говорится в сообщении.Уголовное дело открыли по ст. 109 и ст. 293 (причинение смерти по неосторожности; халатность) Уголовного кодекса РФ.В результате пожара один человек, трое пострадали, проинформировали в Следкоме.Огонь уже потушили. Из торгового центра эвакуировали 600 человек. При тушении пожара пострадали трое пожарных.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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