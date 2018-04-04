В результате пожара в московском торговом центре "Персей для детей" один человек погиб, трое пострадали, проинформировали в Следственном комитете РФ. Пожар в здании начался сегодня днем, его уже потушили Фото: @olrumo / Twitter "Следствием установлено, что на четырех этажах здания располагался детский торговый центр, а пятый и шестой этажи занимали склады ткацкой фабрики, где произошло возгорание", – говорится в сообщении.Уголовное дело открыли по ст. 109 и ст. 293 (причинение смерти по неосторожности; халатность) Уголовного кодекса РФ.В результате пожара один человек, трое пострадали, проинформировали в Следкоме.Огонь уже потушили. Из торгового центра эвакуировали 600 человек. При тушении пожара пострадали трое пожарных. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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