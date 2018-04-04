Печерский районный суд перенес на завтра судебное заседание по избранию меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику, который подозревается в убийстве двух правоохранителей в центре Киева в феврале 2014 года. Об этом сообщили в суде.

“В судебном заседании объявлен перерыв до 10 часов 5 апреля”, — сказали в суде.

Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал дело по активиста Майдана Бубенчика.

“Считаю неправильным квалификацию действий участника Революции Достоинства И.Бубенчика, которую определили работники Департамента спецрасследований С.Горбатюка. После совещания принял решение об изменении группы прокуроров по данному эпизоду расследований событий на Майдане, которую возглавит мой заместитель Анжела Стрижевская”, - написал он в Facebook.

Он отметил, что в течение дня ждет от своего заместителя "окончательного объективного решения о квалификации действий Ивана бубенчики 18-20 февраля 2014 года во время событий на Майдане Незалежности.

Накануне начальник Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что Генпрокуратура объявила подозрение активисту Майдана Ивану Бубенчику в убийстве двух правоохранителей в феврале 2014 года. Он отметил, что следователь будет просить у суда арест для подозреваемого.

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