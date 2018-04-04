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Уровень безработицы в ЕС самый низкий с 2008 года
04.04.2018 16:15
Уровень безработицы в ЕС самый низкий с 2008 года
Самый низкий уровень безработицы в Чехии, Германии и Мальте, а самый высокий - Греции и Испании
Уровень безработицы в 28 странах-членах ЕС самый низкий за последние почти 10 лет.
Уровень безработицы в ЕС самый низкий с 2008 года

В феврале уровень безработицы в Еврозоне составил 8,5%, по сравнению с 8,6 в январе и 9,5% - в феврале 2017 года, сообщает Евростат.

Это самый низкий зафиксирован уровень безработицы с декабря 2008 года.

В целом по ЕС уровень безработицы в феврале этого года составил 7,1%. В январе этот показатель составлял 7,2%, а в феврале прошлого года - 8%. Это самый низкий уровень безработицы с сентября 2008 года.

В конкретных цифрах это означает, что число безработных в ЕС сократилось на 141 000 человек и сейчас составляет менее 14 млн человек.

Среди государств-членов самый низкий уровень безработицы в Чехии (2,4%), Германии и Мальте (по 3,5%), а также Венгрии (3,7%).

Самый высокий уровень безработицы наблюдался в Греции (20,8%) и Испании (16,1%).

Напомним, что в 2016 году в  Евросоюзе зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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