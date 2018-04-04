Самый низкий уровень безработицы в Чехии, Германии и Мальте, а самый высокий - Греции и Испании

В феврале уровень безработицы в Еврозоне составил 8,5%, по сравнению с 8,6 в январе и 9,5% - в феврале 2017 года, сообщает Евростат.

Это самый низкий зафиксирован уровень безработицы с декабря 2008 года.

В целом по ЕС уровень безработицы в феврале этого года составил 7,1%. В январе этот показатель составлял 7,2%, а в феврале прошлого года - 8%. Это самый низкий уровень безработицы с сентября 2008 года.

В конкретных цифрах это означает, что число безработных в ЕС сократилось на 141 000 человек и сейчас составляет менее 14 млн человек.

Среди государств-членов самый низкий уровень безработицы в Чехии (2,4%), Германии и Мальте (по 3,5%), а также Венгрии (3,7%).

Самый высокий уровень безработицы наблюдался в Греции (20,8%) и Испании (16,1%).