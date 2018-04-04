Местный активист Павел Панков опубликовал видео, как втыкает в ямы на дорогах города Глухова искусственные цветы. Этот материал можно прочитать и на украинском языке "Жену можно привезти из Киева сюда и радовать прекрасными клумбами, которые появились на дорогах", – написал активист Фото: Паша Панков / YouTube "Пока мэр Мишель отдыхает в отпуске – неизвестно, где в этот раз, но в прошлый он пляжился в Майами – глуховчане вынуждены ездить по убитым дорогам. Но мэр не спешит дороги исправлять. Ему важнее сегодня его премия, чтобы ездить в Майами и радовать жену. Мы считаем, что, например, для цветов жене мэру премия не нужна. Жену можно привезти из Киева сюда и радовать прекрасными клумбами, которые появились на дорогах. А на сэкономленные премии в 800 тыс. грн мы предлагаем все-таки потратить на Глухов и его жителей", – написал Панков. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=577486772618019&id=100010701035026 О том, что 1 марта горсовет Глухова принял бюджет, в котором не предусмотрены премии мэру и его заместителям в 800 тысяч гривен, написал в Facebook локальный депутат Юрий Бурлака. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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