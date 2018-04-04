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В Глухове на разбитых дорогах "высадили" цветы, чтобы напомнить мэру Терещенко о ремонте
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04.04.2018 16:17
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Местный активист Павел Панков опубликовал видео, как втыкает в ямы
на дорогах города Глухова искусственные цветы. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке "Жену можно привезти из Киева сюда
и радовать прекрасными клумбами, которые появились на дорогах", –
написал активист Фото: Паша Панков / YouTube "Пока мэр Мишель
отдыхает в отпуске – неизвестно, где в этот раз, но в прошлый
он пляжился в Майами – глуховчане вынуждены ездить по убитым
дорогам. Но мэр не спешит дороги исправлять. Ему важнее сегодня его
премия, чтобы ездить в Майами и радовать жену. Мы считаем, что,
например, для цветов жене мэру премия не нужна. Жену можно привезти
из Киева сюда и радовать прекрасными клумбами, которые появились на
дорогах. А на сэкономленные премии в 800 тыс. грн мы предлагаем
все-таки потратить на Глухов и его жителей", – написал
Панков.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=577486772618019&id=100010701035026
О том, что 1 марта горсовет Глухова принял бюджет, в котором не
предусмотрены премии мэру и его заместителям в 800 тысяч гривен,
написал в Facebook локальный депутат Юрий Бурлака.
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