Подготовка к 9 мая: в России выпустили "гламурные" георгиевские ленты По теме: В российской Тюмени в рамках подготовки к 9 мая уже начали продавать георгиевские ленточки, оформленные стразами. Опубликованная в социальных сетях фотография таких "гламурных" ленточек вызвала бурное обсуждение в сети, сообщает со ссылкой на . Отмечается, что предприимчивый россиянин к 9 мая выставил на продажу броши из георгиевских лент, оригинальным образом сложенных и украшенных стразами. "Гламур дня. Всхлипываю. Больше, больше Ада!", "Из шёлка Valentino, небось?", "Наконец-то! Теперь заживём!", "Мне дедов жалко", "Массовый психоз, для недумающих мозгами", "Вспомнился фрагмент из прекрасного сериала Absolutely fabulous - Что ты мажешь на хлеб?! - Как что? Масло. - Это не масло! Это крем от Гуччи! Каждая капелька выдавлена из отдельной живой пчёлы, каждая пчела - от Гуччи!", - прокомментировали фото пользователи сети.











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