Минрегион планирует ограничить плотность населения при застройке

Министерство региональной политики, строительства и ЖКХ Украины в рамках разработки новых государственных строительных норм (ДБН) планирует ограничить плотность населения в городской застройке на 1 га до 450 чел.

"Требования по количеству людей на 1 га и по этажности (ГСН по "голубой линии", недавно принятый Минрегионом – ИФ) могут вызвать недовольство между инвесторов, поскольку их вопрос - дополнительные квадратные метры и прибыль. Но комфорт должен быть в первую очередь", - сказал глава министерства Геннадий Зубко на пресс-конференции в среду.

По его словам, существующие государственные строительные нормы устанавливают плотность населения до 450 чел./га, однако позволяют практически вечно повышать плотность населения при обоснованности такой необходимости. Министерство же предлагает установить максимальное превышение нормы на 20%.

Министр также сообщил, что ограничение по этажности будет зависеть от количества населения в населенном пункте: если населенный пункт - до 50 тыс. чел., то высотность зданий не должна превосходить три этажа; если население составляет 100 тыс. чел. – девять этажей и т.д.

Кроме того, Минрегион планирует ввести понятие "зеленые линии", обозначающие в генеральных планах городов зеленые насаждения, которые не могут быть застроены, а также изменить условия паркования на улицах. Так, предлагается отвести под парковки отдельные полосы вдоль дорог и запретить парковаться на тротуарах.