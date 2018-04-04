|Американские войска будут выведены из Сирии, — блогер
|04.04.2018 16:21
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Новость из США. Заявления президента.
Сегодня, на совместной пресс-конференции с президентами Литвы, Латвии и Эстонии после встречи с ними в Белом Доме, Трамп заявил о следующем:
— Подтвердил, что вскоре американские войска будут выведены из Сирии.
— Заявил, что направит американские войска охранять границу с Мексикой до тех пор, пока не будет построена стена на границе (на ее строительство Конгресс не выделил в недавно принятом бюджете ни одного цента).
— Заявил, что это не плохо, а хорошо иметь взаимопонимание с Россией (как и с Китаем и, например, с тремя балтийскими государствами), а также сказал, что уверен, что он может построить хорошие отношения с Россией и с Путиным и что это будет «great».
— На вопрос одной из журналисток из балтийских стран с просьбой сказать, считает ли он Путина партнером или врагом, президент отвечать не стал, заявив как раз, что уверен в возможности построения хороших отношений с Россией и с Путиным.
— Трамп также сказал, что «все знают», что он придерживается «самого жесткого курса из всех» в отношениях с Россией. Корреспондент канала CNN при Белом Доме Джим Акоста, комментируя это заявление Трампа в эфире, риторически заметил, что интересно, что ответили бы на это президенты Джон Кеннеди и Рональд Рэйган, которые имели дело с империей зла во время Карибского кризиса и апогея холодной войны, соответственно.
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