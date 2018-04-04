Британцы не будут проводить совместное с Россией расследование химической атаки в Солсбери, потому что Москва является основным подозреваемым в покушении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Об этом говорится в официальном заявлении Лондона.

"В Конвенции по запрещению химического оружия не указано требование для жертвы начать расследование вместе с предполагаемым виновником. Напротив, поступить так было бы извращением", - сообщил и.о. постоянного представителя Британии при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Джон Фогго.

Известно, что ранее 29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил созвать внеочередную сессию исполнительного совета ОЗХО.

По его словам, это требуется, чтобы напрямую задать западным партнерам интересующие вопросы и "наладить открытый и честный диалог". Однако в документе говорится, что Британия отказывается принять предложения России.

Кроме того, Фогго подчеркнул, что Россия созвала заседания за очень короткий срок. По его словам, это значит, что Москва совсем не заинтересована в обсуждении проблемы, иначе готовила бы встречу дольше.

Как сообщал svodka.net ранее, сотрудники правоохранительных органов Великобритании допросили женщину, которая по просьбе дочери отравленного бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля Юлии привезла из России гречку.

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