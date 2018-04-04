Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг в среду 11 апреля даст показания в Конгрессе США. Об этом сообщает Комитет Сената США по энергетике и торговле Палаты представителей, передает .

М.Цукерберг выступит перед комитетом 11 апреля в 10:00 по поводу использования и защиты пользовательских данных.

“Это слушание станет важной возможностью пролить свет на важные вопросы конфиденциальности данных пользователей и помочь всем американцам лучше понять, что происходит с их личной информацией в Интернете. Мы высоко ценим готовность Цукерберга давать показания перед комитетом, и мы с нетерпением ждем ответов на наши вопросы 11 апреля”, - отметили в комитете.

Как сообщал , Цукерберг решил дать показания в Конгрессе в связи с делом Cambridge Analytica.

Напомним, британская аналитическая компания Cambridge Analytica вмешивалась в ход выборов по всему миру, прибегая к взяткам и распространению негативной информации о кандидатах в Интернете. Ранее газета The New York Times сообщила, что британской фирме удалось собрать личные данные более чем 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Facebook заблокировал работу аналитической компании Cambridge Analytica и связанную с ней консалтинговую фирму Strategic Communication Laboratories. Компания занималась анализом данных в социальных сетях и сотрудничала, в частности, со штабом Дональда Трампа во время президентской предвыборной кампании в США 2016 года.

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