Действия России вызваны "делом Скрипаля"

В среду, 4 апреля, в российский МИД был вызван посол Венгрии в России Янош Балла, сообщает сайт МИД РФ.

Ему вручили ноту протеста и заявили, что "в ответ на недружественные и необоснованные требования Венгрии о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого" дело Скрипаля "российская сторона объявляет" persona non grata "сотрудника венгерского посольства " .

Россия также объявила о выдворении бельгийского дипломата в ответ на подобный шаг Бельгии, сообщает телерадиокомпания RTBF со ссылкой на МИД Бельгии.