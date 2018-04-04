|Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Венгрии и высылает дипломата из Бельгии
|04.04.2018 16:23
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Действия России вызваны "делом Скрипаля"В ответ на высылку из Венгрии и Бельгии российских дипломатов РФ объявила персоной нон грата одного сотрудника венгерского посольства в Москве и высылает дипломата из Бельгии.
В среду, 4 апреля, в российский МИД был вызван посол Венгрии в России Янош Балла, сообщает сайт МИД РФ.
Ему вручили ноту протеста и заявили, что "в ответ на недружественные и необоснованные требования Венгрии о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого" дело Скрипаля "российская сторона объявляет" persona non grata "сотрудника венгерского посольства " .
Россия также объявила о выдворении бельгийского дипломата в ответ на подобный шаг Бельгии, сообщает телерадиокомпания RTBF со ссылкой на МИД Бельгии.
Решение о выдворении дипломата было передано российским МИД заместителю председателя дипломатической миссии Бельгии в Москве.
В МИД Бельгии не уточнили, кого именно вышлют из РФ и в какие сроки.
Напомним, 27 марта СБУ закрыла въезд 23 гражданам России , которых выслали из Великобритании в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
Отметим, что уже 26 стран выдворяют 143 российских сотрудника разведки, которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери.
Также НАТО решило выдворить 7 сотрудников российской дипломатической миссии в Брюсселе, которые работали в штаб-квартире Альянса.
Как известно, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества , предположительно изготавливались в России.
В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.
Впоследствии сообщат, ч в Россия предоставит зеркальную ответ странам, которые выслали ее дипломатов из-за отравления в Великобритании экс-розвидниа Сергея Скрипаля.